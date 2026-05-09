Туркменские студенты стали призерами математической олимпиады в Санкт-Петербурге

В престижном интеллектуальном состязании приняли участие более 500 представителей вузов из России, Узбекистана, Австрии, Польши, Великобритании, Германии и ряда других государств.

​Высокие показатели продемонстрировали учащиеся Инженерно-технологического университета Туркменистана имени Огуз хана. Под руководством преподавателя Эзиза Какышова серебряную медаль завоевала студентка 3-го курса Гуловсер Гылычмаммедова, а бронзовую награду — первокурсник Довлетгельди Шакирджанов. Также серебряных медалей удостоены представители Международного университета нефти и газа имени Ягшыгелди Какаева — Ислам Хайытмухаммедов и Халмырат Мыратгелдиев.

Призерами олимпиады также стали студенты Туркменского государственного института экономики и управления, Международного университета гуманитарных наук и развития, Туркменского сельскохозяйственного университета имени С.А. Ниязова, Института инженерно-технических и транспортных коммуникаций и Государственного энергетического института Туркменистана.

Достижения молодежи на столь престижном конкурсе подтверждают эффективность государственной образовательной политики, направленной на подготовку специалистов высокого уровня и внедрение инновационных методик обучения.