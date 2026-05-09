Туркменские кинематографисты завоевали три награды на кинофестивале «Туран» в Измире

Туркменские кинематографисты удостоились трех престижных наград на Международном кинофестивале «Туран», который проходил с 3 по 8 мая 2026 года в турецком городе Измир.

По итогам конкурсного отбора работы из Туркменистана были отмечены в категориях мультипликационного, полнометражного и короткометражного кино, сообщает МИЦ.

Фестиваль был организован Эгейским университетом при содействии Главного управления кинематографии Министерства культуры и туризма Турецкой Республики. В киномарафоне также приняли участие представители Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана и Турции. Программа включала международные показы и секции, посвященные актуальным гуманитарным темам.

Специальный приз жюри присужден Ровшену Вельмиеву за мультипликационный фильм «Meniň oýnum» (Моя игра).

В категории игрового кино приз за «Лучший полнометражный фильм» получил Батыр Батыров за 40-минутную киноленту «Ýeňişli ädimler» (Победные шаги).

Награду в номинации «Лучший короткометражный фильм» завоевал режиссер Мекан Гурбаналиев за работу «Mahir terbiýesi» (Воспитание нежностью).

Торжественная церемония награждения победителей состоялась 7 мая в Культурном центре имени профессора Юсуфа Вардара.