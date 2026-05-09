Туркменистан принял участие на прошедшем в Скопье форуме по демографической устойчивости

Выступая на панельной сессии, посвященной международному и региональному сотрудничеству, заместитель министра образования Азат Атаев представил подход к использованию «окна демографических возможностей». В выступлении были затронуты вопросы развития человеческого капитала, повышения качества образования, прогнозирования потребностей рынка труда и подготовки специалистов для экономики.

Было отмечено, что демографические тенденции связаны с экономическим ростом, занятостью молодежи и производительностью труда. В этой связи демографические возможности рассматриваются как стратегический ресурс для формирования экономики с высокой добавленной стоимостью.

Участникам конференции представили модель, предусматривающую трансформацию экономических и инвестиционных приоритетов в образовательные программы. Сообщалось, что на основе анализа компетенций молодежи, обучающейся в стране и за рубежом, планируется подготовка квалифицированных кадров для рынка труда. Также был представлен «Атлас профессий будущего», охватывающий 11 отраслей экономики и 156 новых специальностей.

Отдельно сообщалось о планах подготовки совместно с ПРООН «Национальной системы стратегического планирования человеческого капитала» на 2026–2027 годы. Проект предусматривает создание цифровой платформы на базе искусственного интеллекта и аналитической модели прогнозирования спроса на профессии. Также отмечалось сотрудничество с ЮНФПА в сфере демографического прогнозирования и развития системы образования.