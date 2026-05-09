Стартап Sabi создает шапку, способную превращать мысли в текст

Как сообщает New Atlas, устройство под названием Sabi Cap оснащено примерно 100 тысячами датчиков электроэнцефалографии (ЭЭГ). Они фиксируют электрическую активность мозга и передают данные ИИ-модели компании под названием Brain Foundation. По утверждению разработчиков, система сможет преобразовывать мысли в цифровой текст со скоростью до 30 слов в минуту.

По информации Wired, модель обучали на 100 тысячах часов данных, собранных примерно со ста добровольцев. Однако специалисты отмечают, что создание универсальной системы для перевода ЭЭГ-сигналов в речь остается крайне сложной задачей, а компания пока не представила убедительных доказательств эффективности технологии.

Интерес к подобным устройствам связан с тем, что они могут стать более простой альтернативой мозговым имплантам, подобным Neuralink. Некоторые исследования действительно показывают, что ЭЭГ-данные могут использоваться для технологий «мысли-в-текст».

В то же время авторы статьи, опубликованной в журнале Scientific Reports, отмечают, что результаты подобных моделей пока остаются неоднозначными. По их мнению, часть успехов может объясняться способностью ИИ запоминать шаблоны, а не полноценным «чтением мыслей».

Выход устройства Sabi запланирован на конец 2026 года.