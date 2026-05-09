Марсоход Curiosity случайно поднял с поверхности Марса 13-килограммовый камень

Инцидент произошёл 25 апреля при работе с породой, получившей неофициальное название Atacama. Камень диаметром около 45 сантиметров и весом примерно 13 килограммов поднялся вместе с буром и застрял в фиксирующей втулке вокруг сверла.

Ранее бурение уже вызывало трещины и отделение слоёв, однако целый фрагмент породы ещё никогда не оставался закреплённым на инструменте. Сначала инженеры попытались освободить камень стандартным способом — с помощью вибрации. Однако это не дало результата. Через несколько дней манипулятор повернули под другим углом и повторили процедуру. На снимках было видно, как с породы осыпается песок, но сам камень продолжал цепляться.

Решение нашли 1 мая: инженеры одновременно изменили угол наклона буровой головки, включили вращение и усилили вибрацию. Камень оторвался с первой попытки и раскололся при падении.

Процесс зафиксировали камеры и датчики ровера. Полученные данные помогут лучше понять свойства марсианских пород и их поведение при бурении.

Миссия Curiosity продолжается более десяти лет, и ровер по-прежнему сталкивается с нештатными ситуациями, важными для изучения геологии Марса.