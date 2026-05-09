В США объявили лауреатов Пулитцеровской премии 2026 года

Награды в литературных категориях получили семь авторов.

Главную награду в номинации «Художественная проза» получил Дэниел Краус за роман «Падший ангел» («Angel Down»), посвящённый солдатам Первой мировой войны. Книга написана одним предложением, и жюри назвало этот приём «стилистическим тур де форс».

В категории драматургии победила Бесс Вол с пьесой «Освобождение» («Liberation»). Произведение рассказывает о шести женщинах из штата Огайо, участвовавших в феминистских группах повышения самосознания в 1970-х годах. Основой для сюжета стали воспоминания матери автора.

Премию в категории «История» получила Джилл Лепор за книгу «Мы, народ: история Конституции США» («We the People: A History of the U.S. Constitution»), посвящённую причинам сложности внесения поправок в американскую конституцию.

Награду за биографию вручили Аманде Вайл за работу «Гордость и наслаждение: сёстры Скайлер в эпоху революции» («Pride and Pleasure: The Schuyler Sisters in an Age of Revolution»). Книга рассказывает о двух дочерях голландских землевладельцев, повлиявших на ключевых фигур американской истории.

В категории мемуаров и автобиографии лауреатом стала Июнь Ли с книгой «В природе всё просто растёт» («Things in Nature Merely Grow»), в которой автор рассказывает о смерти двух сыновей и собственной попытке пережить утрату.

Поэтическую награду получил сборник «Ars Poeticas» Джулианы Спар, посвящённый поэзии в эпоху климатического кризиса.

В категории нон-фикшен победил Брайан Голдстоун с книгой «Нет места подобного дому: работа и бездомность в Америке» («No Place Like Home: Work and Homelessness in America»). Автор показывает кризис работающих бездомных на примере пяти семей из Атланты.