В «Реале» начали расследование после конфликта Вальверде и Тчуамени

По данным издания Marca, в среду в конце тренировки между товарищами по команде произошла стычка. Инцидент спровоцировал фол, после которого игроки начали толкать друг друга и вступили в перепалку. Спор продолжился в раздевалке.

На тренировке в четверг страсти снова накалились. Журналисты пишут, что Вальверде демонстративно отказался пожать Тчуамени руку. К концу занятии игроки вступили в драку. Потасовка была настолько ожесточенной, что разнимать футболистов пришлось нескольким членам команды. Отмечается, что Вальверде получил сильный удар и был вынужден обратиться за медицинской помощью — уругвайца доставили в больницу. В клубе сообщали о подозрении на «черепно-мозговую травму», однако вскоре футболиста выписали, и он вернулся на тренировочную базу клуба в Вальдебебасе.

Позже «Реал» выпустил официальное заявление: «Клуб объявляет, что после событий, произошедших сегодня утром на тренировке первой команды, принято решение открыть дисциплинарное разбирательство в отношении наших игроков Федерико Вальверде и Орельена Тчуамени».

По информации клуба, уругвайский полузащитник пропустит стандартные для таких травм 10-14 дней.

Позже Вальверде опубликовал в Instagram заявление, в котором признал, что у них были «разногласия», но отрицал, что дело дошло до «драки». Футболист сказал, что «случайно ударился о стол и получил небольшую царапину на лбу, из-за которой потребовалось обратиться в больницу».

«Мой товарищ по команде ни разу меня не ударил, и я его тоже не бил, хотя я понимаю, что вам проще поверить, что мы подрались или что это было преднамеренно, но этого не было. <…> Накопилось множество обстоятельств, кульминацией которых стала бессмысленная стычка, нанесшая ущерб моей репутации и породившая сомнения — люди стали выдумывать истории, клеветать на меня и раздувать скандал вокруг произошедшего. <…> Очевидно, кто-то здесь распространяет слухи, и в сезоне без титулов, когда «Реал Мадрид» всегда находится под пристальным вниманием, все раздувается до невероятных масштабов».

Инцидент произошел на фоне напряжённой ситуации в команде перед класико против «Барселоны», которая опережает мадридцев на 11 очков в чемпионате Испании. Если мадридская команда потеряет очки, каталонцы станут чемпионами.