В ИМО МИД Туркменистана провели молодежный эко-квест

Главной целью мероприятия стало повышение экологической грамотности молодежи, формирование бережного отношения к природе и ответственности за сохранение окружающей среды и природного наследия.

В начале акции специалисты организации «Юный натуралист» провели просветительскую встречу, посвященную Всемирному дню охраны окружающей среды, вопросам сохранения природных ресурсов и роли экологической дипломатии. Отдельное внимание было уделено сотрудничеству Туркменистана с ЮНЕСКО и работе по сохранению национального наследия и природных богатств.

В выступлениях отмечалось участие страны в международных экологических конвенциях, развитие «зеленой» экономики, меры по борьбе с опустыниванием и сохранению биоразнообразия. Подчеркивалось, что такая работа способствует формированию экологической культуры молодежи.

После теоретической части участники приступили к благоустройству территории института. Студенты занимались уходом за садово-парковыми насаждениями, озеленением учебных зон и очисткой прилегающей территории.

Наиболее активные участники акции получили поощрительные призы от общественной организации «Юный натуралист».

По мнению организаторов, подобные мероприятия способствуют развитию экологической ответственности молодежи и популяризации здорового образа жизни.