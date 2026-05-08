Samsung стала второй азиатской компанией-триллионером

За последний год акции крупнейшего в мире производителя памяти NAND и DRAM выросли более чем в четыре раза. Во время торгов 6 мая бумаги компании поднялись еще на 13%. На этом фоне южнокорейский фондовый индекс KOSPI впервые превысил отметку в 7000 пунктов.

Рост спроса на продукцию Samsung связан с расширением инфраструктуры искусственного интеллекта и строительством множества дата-центров. Вместе с SK Hynix и TSMC компания занимает важное место в мировой цепочке поставок полупроводников для ИИ-систем.

По данным агентства, прибыль полупроводникового подразделения Samsung в первом квартале выросла в 48 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и всё благодаря росту цен на память и высокому спросу на чипы. Аналитики ожидают, что положительная динамика сохранится и в ближайшие кварталы из-за ограниченного предложения на рынке DRAM и NAND.

Интерес инвесторов также усилили сообщения о том, что Apple рассматривает возможность привлечения Samsung к производству процессоров для своих устройств в США как альтернативу сотрудничеству с TSMC.

При этом компания продолжает сталкиваться с трудностями: слабые результаты показывают мобильное и дисплейное подразделения, а сотрудники требуют повышения выплат и не исключают забастовки. Тем не менее, аналитики считают, что в течение ближайших 12 месяцев акции Samsung могут вырасти еще примерно на 25%.

Согласно Bloomberg World Index, в глобальный «клуб триллионеров» входят преимущественно крупнейшие технологические и финансово-промышленные корпорации мира. Лидирующие позиции занимают американские IT-компании — Nvidia (около $4,78 трлн), Alphabet (около $4,68 трлн), Apple Inc. ($4,17 трлн) и Microsoft ($3,06 трлн).

В список также входят Amazon ($2,94 трлн), а также полупроводниковые компании Broadcom ($2,02 трлн) и TSMC ($1,85 трлн). Помимо технологического сектора, отметку в триллион также преодолели нефтегазовая Saudi Aramco ($1,79 трлн), инвестиционный холдинг Berkshire Hathaway ($1,00 трлн), финансовая группа JPMorgan Chase ($0,83 трлн) и фармацевтическая компания Eli Lilly ($0,93 трлн).