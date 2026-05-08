iPhone 17 станет «долгожителем» рынка из-за переноса релиза базовой модели iPhone 18

Ожидается, что задержка выхода базовой версии iPhone 18 позволит текущей модели дольше удерживать статус бестселлера и стать самым «долгоживущим» смартфоном компании за последние годы.

Согласно последним данным, Apple завершила расширение производственных мощностей, подготавливая iPhone 17 к участию в ежегодной крупной распродаже 11 ноября. Причиной такого решения стал отказ от привычной схемы одновременного обновления всей линейки в сентябре.

Сообщается, что на осенней презентации будут представлены только iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и новый складной iPhone Ultra, тогда как поставки стандартного iPhone 18 отложены до весны следующего года.

Это продлит период рыночного доминирования iPhone 17, который с момента своего дебюта в сентябре прошлого года неизменно остается лидером продаж.

По итогам первого квартала 2026 года iPhone 17 был признан самым продаваемым смартфоном в мире, заняв 6% от общего объема глобального рынка.