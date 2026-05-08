Apple урегулирует иск на $250 млн из-за задержки запуска обновлённой Siri

Иск касается презентации Apple Intelligence на конференции WWDC 2024. Тогда компания показала «персонализированную» Siri, способную учитывать контекст на устройстве и выполнять действия в приложениях от имени пользователя. Однако спустя почти два года после анонса эти функции все еще остаются недоступными.

Компенсацию смогут получить покупатели смартфонов iPhone 16 и iPhone 15 Pro в США, которые рассчитывали на появление новых возможностей Siri после покупки устройств. При этом соглашение не предусматривает признания вины со стороны Apple.

В 2024–2025 годах компания постепенно запускала отдельные функции Apple Intelligence — инструменты редактирования текста, генерации изображений, а также интеграцию с ChatGPT от OpenAI. Основное обновление Siri при этом не вышло.

В марте 2025 года Apple официально подтвердила перенос запуска новой версии помощника — спустя несколько месяцев после начала продаж iPhone 16.

После объявления о задержке компания также убрала рекламные материалы с демонстрацией новых возможностей Siri.

По данным Financial Times, обновлённую версию помощника планируется выпустить в этом году при участии Google и с использованием моделей Gemini. Ожидается, что она станет частью iOS 27.