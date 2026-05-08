Шины Pirelli научатся анализировать дорожное покрытие благодаря ИИ

Партнерство позволит расширить возможности цифровой системы, которая уже использует встроенные в шины датчики, за счет добавления визуальных данных и их интеллектуальной интерпретации.

Система Cyber Tyre представляет собой комплекс сенсоров и программного обеспечения, передающий бортовой электронике автомобиля оперативные сведения о состоянии окружающей среды и дорожного покрытия. Благодаря разработкам Univrses система сможет использовать данные с автомобильных камер, что позволит более точно анализировать ситуацию на дороге.

На данный момент альянс не уточняет детали влияния технологии на управляемость, однако акцентирует внимание на решениях в области мониторинга дорожной сети.

Ожидается, что собранная автомобилями информация поможет региональным дорожным службам быстрее реагировать на повреждения покрытия и эффективнее управлять транспортными потоками и развитием инфраструктуры. Это превращает обычные покрышки в важный элемент городской цифровой экосистемы.

Ранее сообщалось, что «кибершины» от Pirelli начнут устанавливаться на серийные суперкары Aston Martin. Расширение каналов сбора данных через визуальные сенсоры и ИИ должно сделать процесс вождения более динамичным и значительно повысить уровень безопасности на дорогах.