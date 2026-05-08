«Счастливым джигитом» года признан студент ТГУ им. Махтумкули

Организаторами мероприятия выступили Центральный совет Молодежной организации Туркменистана имени Махтумкули и Министерство образования.

В финала приняли участие 27 наиболее отличившихся студентов вузов страны.

​Программа заключительного тура включала три условия. В первом участники с помощью видеороликов, песен и танцев представляли значимость выбранной ими профессии.

Второй этап был посвящен современным технологиям и творческому воплощению качеств, присущих туркменским джигитам — мужества, честности и верности традициям. В завершение конкурсанты демонстрировали свои артистические способности и чувство юмора, выступая в национальных костюмах с юмористическими сценками.

Мероприятие стало настоящим праздником талантов, показав, что современная молодежь успешно совмещает освоение профессий с уважением к национальным ценностям.

​По решению жюри, в состав которого вошли деятели культуры и искусства, Гран-при конкурса удостоился студент 2-го курса факультета английского языка и литературы ТГУ имени Махтумкули Мухамметмурат Атамурадов.

Первое место занял Акмухаммет Ачилов (Туркменский сельскохозяйственный университет имени С.А. Ниязова). Вторые места разделили Максат Ишангулыев (ТГИЭиУ) и Абдулвахт Абдырахымов (ГЭИТ), а третьи — Джапарберди Джапаров (Международная академия коневодства), Маммет Тойрыев (МУНиГ) и Мекан Атамурадов (ТМИНЯ).

Также участники были отмечены в специальных номинациях, таких как «Мужественный джигит», «Вдохновенный джигит» и «Мастер-исполнитель».

Победителям вручены почетные грамоты и памятные подарки.