«Счастливым джигитом» года признан студент ТГУ им. Махтумкули
Организаторами мероприятия выступили Центральный совет Молодежной организации Туркменистана имени Махтумкули и Министерство образования.
В финала приняли участие 27 наиболее отличившихся студентов вузов страны.
Программа заключительного тура включала три условия. В первом участники с помощью видеороликов, песен и танцев представляли значимость выбранной ими профессии.
Второй этап был посвящен современным технологиям и творческому воплощению качеств, присущих туркменским джигитам — мужества, честности и верности традициям. В завершение конкурсанты демонстрировали свои артистические способности и чувство юмора, выступая в национальных костюмах с юмористическими сценками.
Мероприятие стало настоящим праздником талантов, показав, что современная молодежь успешно совмещает освоение профессий с уважением к национальным ценностям.
По решению жюри, в состав которого вошли деятели культуры и искусства, Гран-при конкурса удостоился студент 2-го курса факультета английского языка и литературы ТГУ имени Махтумкули Мухамметмурат Атамурадов.
Первое место занял Акмухаммет Ачилов (Туркменский сельскохозяйственный университет имени С.А. Ниязова). Вторые места разделили Максат Ишангулыев (ТГИЭиУ) и Абдулвахт Абдырахымов (ГЭИТ), а третьи — Джапарберди Джапаров (Международная академия коневодства), Маммет Тойрыев (МУНиГ) и Мекан Атамурадов (ТМИНЯ).
Также участники были отмечены в специальных номинациях, таких как «Мужественный джигит», «Вдохновенный джигит» и «Мастер-исполнитель».
Победителям вручены почетные грамоты и памятные подарки.