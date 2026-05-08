Старейшие государства мира: что это за страны и как определяют их возраст

На протяжении истории границы государств и политические системы неоднократно менялись. Это усложняет выбор единых критериев для оценки возраста стран.

По одной из версий, старейшим государством следует считать Египет. В качестве даты основания иногда называют 3150 год до нашей эры — предполагаемое начало правления Нармера, первого царя первой династии.

Среди древнейших государств также часто упоминают Иран. Около 2600 года до нашей эры на его территории существовало царство Элам со столицей в городе Сузы. Археологический комплекс на этом месте сегодня входит в список Всемирного наследия.

Индия, которая сейчас является самой густонаселенной страной мира, также относится к числу древнейших цивилизаций. В долине Инда примерно с 2600 по 1500 год до нашей эры существовала развитая цивилизация, где развивались ремесла, сельское хозяйство, добыча ресурсов и морская торговля, а также формировалась система управления.

Согласно труду «История Армении» Мовсеса Хоренаци, Армения была основана в 2492 году до нашей эры. Долгое время эта дата не имела подтверждений, однако исследование, опубликованное в журнале Nature, указывает на формирование армянского населения примерно в период между 3000 и 2000 годами до нашей эры, отмечает Naked Science.

Месопотамия располагалась на территории современного Ирака. Одной из ключевых дат считается 2334 год до нашей эры — начало правления Саргона Аккадского.

В Китае одной из точек отсчёта государственности называют 1600 год до нашей эры — начало правления династии Шан, существование которой подтверждено археологическими находками. Существование более ранней династии Ся пока не получила археологического подтверждения.