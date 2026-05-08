Объявлены победители конкурса астрофотографии «Фотограф Млечного Пути — 2026»

В 2026 году конкурс прошёл в девятый раз и собрал более 6500 заявок — это рекорд за всю историю проекта. Фотографии были сделаны в 12 странах и регионах: в Новой Зеландии, Аргентине, Испании, Чили, Франции, США, Австралии, Великобритании, Польше, Италии, Мексике и Ботсване.

Отбор работ проводил редактор Capture the Atlas Дэн Зафра. Он оценивал снимки по качеству, оригинальности, сюжету и способности передать атмосферу.

«Каждый год эта коллекция напоминает нам, что съемка Млечного Пути — это не только техника и тщательное планирование. Это любопытство, терпение и стремление увидеть ночное небо там, где оно по-прежнему ощущается диким и нетронутым», — говорит Зафра.

По данным Capture the Atlas, в этом году уровень работ заметно вырос: в подборку вошли не только визуально выразительные, но и редкие, технически сложные сцены. Среди них — Млечный Путь над работающим Очень большим телескопом в Чили, кадр из закрытой для широкой публики долины Луны, а также снимок, сделанный в горном регионе Нижней Калифорнии.

Победившие фотографии также показывают разные природные и астрономические явления: метеорные потоки Персеиды и Геминиды, яркий болид над побережьем Флориды, Млечный Путь над светлячками в Италии и вид галактики над «морем облаков» на острове Пальма.

Симфония Геминид над «Небесным стражем» Пальмы / © Uroš Fink

Млечный путь над полем люпинов / © Alvin Wu

Персеиды над Дердл-дор в Дорсете, Англия / © Josh Dury

«Галактический Гэндальф» / © Evan McKay

«Небесный свет над морскими утесами» / © Anthony Lopez

«Огненный шар в раю» / © Jason Rice

«Затерянный в зыби пространства и времени» / © Leonel Padrón

«Галактика на подъеме» / © Anastasia Gulova

«Огненная вода» / © Baillie Farley

Полный список победителей доступен на сайте Capture the Atlas.