В Туркменистане подвели итоги школьных олимпиад по точным наукам

Финал олимпиады прошёл в очном формате. Старшеклассники из Ашхабада, Аркадага и Ахалского велаята собрались в Туркменском государственном архитектурно-строительном институте. Участники из Балканского, Дашогузского, Лебапского и Марыйского велаятов выполняли задания в специально определённых учебных заведениях своих регионов.

По итогам заключительного этапа призовые места заняли 24 школьника — по шесть участников в каждом предметном направлении.

Первые места в олимпиадах заняли:

по математике — Ширалы Мередов, ученик школы №12 этрапа Ёлотен Марыйского велаята;

по физике — Бахаргюль Гурбанназарова, ученица школы №31 города Гумдаг Балканского велаята;

по химии — Рустем Джумаев, ученик специализированной школы-интерната имени Сапармурата Туркменбаши в Ашхабаде;

по современным компьютерным технологиям — Максат Шаджыков, ученик школы №37 этрапа Мургап Марыйского велаята.

Организаторы поздравили победителей и призёров, поблагодарили участников за активность и пожелали им успехов на предстоящих выпускных и вступительных экзаменах.

Как отмечается, олимпиады были организованы для повышения интереса школьников к изучению наук, развития у молодёжи исследовательских навыков и поддержки внедрения современных образовательных технологий. Проведение конкурсов также связано с задачами модернизации национальной системы образования и развитием цифрового обучения в стране.