В Марокко открыли небоскреб в виде ракеты на стартовой площадке

Здание, расположенное вблизи столицы Рабат и названное в честь короля, официально стало самым высоким строением в стране и вторым по высоте на всем африканском континенте.

Проект был реализован архитекторами Рафаэлем де ла Осом и Хакимом Бенджеллуном по заказу предпринимателя Отмана Бенджеллуна, главы Африканского банка. Идея башни-ракеты возникла у бизнесмена еще в конце 1960-х годов после посещения площадки NASA, где готовилась к миссии Apollo 12 ракета Saturn V. Строительство объекта заняло восемь лет и потребовало инвестиций в размере около 700 миллионов долларов.

Техническое оснащение здания соответствует современным экологическим и инженерным стандартам. Фасады башни адаптированы к местному климату: северная сторона полностью остеклена, а южная оборудована солнечными батареями и жалюзи. Дополнительные панели размещены на крыше подиума, а система сбора дождевой воды помогает зданию соответствовать экологическому стандарту LEED Gold.

Фундамент здания уходит на глубину 60 метров и опирается на 104 сваи, а для защиты от ветровых колебаний на вершине установлен специальный маятниковый демпфер.

Внутри 55-этажной башни площадью более 102 тысяч квадратных метров разместились офисы, элитные апартаменты, роскошный отель и смотровая площадка. Для перемещения посетителей установлено 36 лифтов.

Генеральным подрядчиком выступила компания BESIX, известная по работе над самым высоким зданием мира — Бурдж-Халифа.