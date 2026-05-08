В Китае нашли «небесного дракона» – невиданного динозавра возрастом 190 млн лет

Данная находка фактически позволяет исследователям заполнить существовавший ранее пробел в понимании ранней эволюции длинношеих травоядных гигантов.

Останки были обнаружены в геологической формации Фэнцзяхэ, расположенной в провинции Юньнань. На основе фрагментов шейных позвонков, таза и бедренных костей ученые смогли составить описание вида. Длина животного составляла от 9 до 10 метров, что классифицирует его как одного из крупнейших растительноядных динозавров раннего юрского периода, когда-либо найденных в этом регионе.

Название рода нового динозавра отсылает к уезду Сянъюнь и китайскому слову loong («дракон»). Видовое имя fengming («пение феникса») одновременно указывает на культурные ассоциации и служит напоминанием о том, что птицы являются прямыми потомками динозавров.

По своему анатомическому строению Xiangyunloong fengming заметно отличается от родственных видов: он обладал более массивным телом, сравнительно короткой шеей и удлиненным хвостом. Подобные особенности свидетельствуют о ранней стадии гигантизма. Кроме того, исследователи допускают, что животное могло передвигаться на двух ногах, что является редкостью для более поздних представителей этой группы.

Ученые полагают, что обнаруженный вид служит доказательством альтернативного эволюционного сценария, не предполагающего постепенного удлинения шеи. Это подтверждает теорию о том, что в раннюю эру разнообразие форм у предков завроподов было значительно шире, чем считалось прежде.