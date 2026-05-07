Sony выплатит $7,8 млн по коллективному иску о PlayStation Network в США

Часть компенсации получат пользователи в США, которые приобретали определённые игры в установленный период.

Как сообщает Kotaku, иск охватывает период с 1 апреля 2019 года по 31 декабря 2023 года. Он был подан в 2021 году от имени Агустина Каккури (Agustin Caccuri). Предварительное соглашение было достигнуто 8 апреля, а юридическая компания Saveri, представляющая истцов, объявила о нём 29 апреля. В июле 2025 года суд отклонил иск из-за невозможности точно определить сумму компенсаций и круг пострадавших, хотя Sony ранее согласилась на принципиальное возмещение ущерба.

Окончательное решение ожидается 15 октября после заключительного судебного заседания.

На выплаты смогут претендовать только американские пользователи PSN, которые покупали физические ваучеры на игры в офлайн-магазинах США, а не через интернет. Перечень игр размещён на специальном сайте и включает десятки наименований.

Компенсация будет начислена автоматически в виде кредитов на аккаунты PSN, а уведомления отправят на электронную почту, привязанную к учётной записи.