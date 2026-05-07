«Maryawtoulag» ищет водителей для автобусов, такси и грузовиков

Предприятие предлагает рабочие места для специалистов, готовых работать на современных транспортных средствах различных категорий.

Сообщается, что водители могут устроиться на пассажирские автобусы марок Hyundai Aero City и Toyota Coaster, легковые такси Toyota Corolla, а также на грузовые автомобили Kamaz. Привлечение новых специалистов позволит улучшить качество обслуживания населения региона.

В стране продолжает развиваться транспортно-логистическая инфраструктура. Строятся дороги, соответствующие международным стандартам, обновляется автопарк. Набор сотрудников в «Maryawtoulag» является частью этих преобразований.

Для получения дополнительной информации и трудоустройства гражданам предлагается обратиться по телефону: +99363832676.

В объединении заявляют, что заинтересованы в привлечении ответственных специалистов, готовых внести вклад в развитие отрасли.