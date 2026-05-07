«Let’s go!» Вышел новый трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана

Картина станет экранизацией поэмы Гомера. Это первый в истории проект такого масштаба, полностью снятый на IMAX-камеры.

В фильме сыграли Мэтт Дэймон, Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал. В трейлере впервые показали Шарлиз Терон в образе Цирцеи, а также персонажа Циклопа.

Сценарий написал сам Кристофер Нолан. Он же выступил продюсером вместе с Эммой Томас через компанию Syncopy. Дистрибуцией занимается Universal Pictures.

Мировая премьера фильма запланирована на 17 июля 2026 года.