Туркменские студенты взяли серебро на Всемирном конкурсе инноваций в Индонезии

Туркменские студенты взяли серебро на Всемирном конкурсе инноваций в Индонезии
Туркменские студенты взяли серебро на Всемирном конкурсе инноваций в Индонезии - img 2
Представители туркменских вузов заняли второе место на II Всемирном конкурсе инноваций в области устойчивого развития (GSIC 2026), который прошёл с 17 по 19 апреля в Денпасаре, провинция Бали (Индонезия).

В конкурсе участвовали молодые учёные, преподаватели и специалисты из 12 стран. Туркменистан представляли команды Туркменского сельскохозяйственного университета имени С.А. Ниязова и Государственного медицинского университета имени Мырата Гаррыева.

В состав команды сельскохозяйственного университета вошли преподаватель Меретмухаммет Ходжанепесов, магистрант Яран Худайбердиев и студент Батыр Худайбердиев. Они представили проект по созданию и оптимизации автономной системы солнечной дистилляции для засушливых регионов, направленный на решение экологических задач.

Команда медицинского университета под руководством преподавателя кафедры медицинской экологии и гигиены представила исследование «Пути решения экологических проблем Аральского моря».

Оба проекта получили высокую оценку жюри за практическую значимость и инновационный подход. По итогам конкурса обе команды заняли второе место и были награждены дипломами и серебряными медалями.