СМИ: МОК приостановил работу комитета по киберспорту

По информации источника, в январе президент МОК Кристи Ковентри направила комитету письмо с предложением пересмотреть подход к развитию киберспорта. Она заявила, что берёт на себя ответственность за дальнейшее развитие этого направления и считает, что следующий этап требует более комплексного подхода, соответствующего общей стратегии олимпийского движения.

При бывшем президенте МОК Томасе Бахе организация проводила собственные турниры по киберспорту и рассматривала возможность включения этой дисциплины в программу Олимпийских игр. По данным журналистов, нынешнее руководство делает акцент на традиционных видах спорта.

В 2024 году МОК объявил о создании первых Олимпийских киберспортивных игр. Изначально их планировали провести в Саудовской Аравии в 2025 году, затем перенесли на 2027 год. В октябре стало известно, что организация отказалась от проведения турнира и расторгла соглашение с Саудовской Аравией.

В июне 2023 года в Сингапуре прошла первая Олимпийская неделя киберспорта. В ней участвовали более 500 тысяч человек, а трансляции посмотрели около 6 миллионов зрителей.