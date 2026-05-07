Семья владельцев Samsung выплатила $8 млрд налога на наследство

Выплаты проводились в течение пяти лет и были разделены на шесть траншей. Для выполнения обязательств Хон Ра Хи, мать нынешнего главы компании Ли Чже Ёна, продала часть своей доли в Samsung. Кроме того, семья направила сотни миллионов долларов на пожертвования медицинским учреждениям и передала в музей более 23 тысяч произведений искусства из своей коллекции, что позволило снизить налоговую нагрузку.

Последний платёж был сделан на фоне роста рыночной капитализации компании. Это связано с увеличением спроса на микросхемы памяти, используемые в технологиях искусственного интеллекта.

На момент смерти в 2020 году Ли Гон Хи считался самым богатым человеком Южной Кореи. Его состояние оценивалось примерно в 23 трлн вон (около $21 млрд). По законам страны налог на наследство может достигать около 60% от стоимости активов.

Общая сумма выплат сопоставима примерно с половиной всех поступлений от налога на наследство в Южной Корее за 2024 год.