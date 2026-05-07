Пять лет превратились в десять: Португалия усложнила закон о получении гражданства

Для граждан португалоязычных стран, таких как Бразилия, Ангола и Мозамбик, срок также увеличен — с пяти до семи лет.

Парламент Португалии одобрил эти изменения в октябре 2025 года.

Ранее депутаты приняли ещё один закон, который запрещает иностранцам запрашивать вид на жительство, находясь в стране. До этого иностранцы могли въехать по туристической визе и затем изменить её статус, подав заявление на ВНЖ.

Новые правила затрагивают и воссоединение семей. Если раньше подать заявление можно было сразу после получения вида на жительство, то теперь необходимо прожить в стране не менее двух лет.

Комментируя изменения, президент Португалии заявил, что уже поданные заявления на получение гражданства не должны подпасть под действие новых правил.