Представители Zaha Hadid Architects примут участие на форуме «Белый город Ашхабад 2026»

Юбилейная конференция проводится под темой «Архитектура. Инновации. Устойчивое развитие». Она объединит представителей государственных структур, международных организаций, инвесторов, проектных и строительных компаний, архитекторов, инженеров и специалистов по градостроительству. В центре обсуждения — развитие городской среды, модернизация инфраструктуры, внедрение цифровых решений и долгосрочное развитие Ашхабада до 2045 года.

На данный момент на участие зарегистрировано более 100 компаний из 25 стран. Ожидается более 500 делегатов. Форум рассматривается как площадка для профессионального диалога, обмена опытом и продвижения инвестиционных проектов.

Ожидаемое участие Zaha Hadid Architects придаёт мероприятию дополнительное международное значение. Бюро было основано архитектором Захой Хадид — первой женщиной, получившей престижную Притцкеровскую премию. Сегодня архитекторы компании являются суперзвездами в мире архитектуры. Бюро славится современными архитектурными решениями, сочетающими инженерные технологии и новые подходы к формированию городской среды.

За последние годы бюро реализовало несколько значимых проектов в разных регионах мира. Так, в Дубае построен многофункциональный комплекс The Opus. В Шардже создано административное здание компании BEEAH, ориентированное на экологические стандарты. В Эр-Рияде реализован научно-исследовательский центр нефтяных исследований имени короля Абдаллы, а также станция метро King Abdullah Financial District.

Недавно бюро спроектировало Международный научно-исследовательский центр имени Алишера Навои в Новом Ташкенте (Узбекистан). В комплекс площадью 36 тыс. кв. м войдут концертный зал, библиотека, исследовательский центр и школа искусств. Здание отличается фирменными криволинейными формами и кирпичными арками.

Среди других проектов — общественное пространство Aljada Central Hub в Шардже и градостроительная концепция Al Khuwair в Маскате.

В рамках предстоящего форума запланирован круглый стол с участием структур ООН и международных институтов развития.

Регистрация для очного участия открыта до 17 мая 2026 года. Подробная информация доступна на официальном сайте форума: www.ashgabat-white-city.com.