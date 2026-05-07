Душанбе примет World Judo Masters – один из главных турниров по дзюдо

Это одно из самых значимых соревнований в мировом дзюдо. Турнир проводится ежегодно, за исключением олимпийских лет. По общему статусу он уступает только Олимпийским играм и чемпионату мира.

К участию допускаются только сильнейшие спортсмены — по 36 лучших дзюдоистов в каждой весовой категории согласно мировому рейтингу. Ограничений по количеству участников от одной страны нет, поэтому конкуренция остаётся максимально высокой.

Формат турнира предполагает участие только элитных спортсменов, поэтому каждая схватка проходит на уровне решающих стадий крупнейших соревнований.

World Judo Masters также играет важную роль в формировании мирового рейтинга. Победитель получает 1800 очков, серебряный призёр — 1260, бронзовые медалисты — 900.

Турнир в Душанбе будет частью квалификации к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе, что придаёт соревнованиям дополнительное значение для участников.