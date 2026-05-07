Деми Мур и Хлоя Чжао вошли в жюри Каннского фестиваля

Обладателя «Золотой пальмовой ветви» будут выбирать американская актриса Деми Мур, ирландско-эфиопская актриса и продюсер Рут Негга, бельгийский режиссёр и сценарист Лаура Вандель, китайский режиссёр и сценарист Хлоя Чжао, чилийский режиссёр и сценарист Диего Сеспедес, ивуарийско-американский актёр Исаак Де Банколе, шотландский сценарист Пол Лаверти и шведский актёр Стеллан Скарсгард.

Им предстоит выбрать лучший фильм из 22 картин конкурсной программы. Победителя объявят 23 мая на церемонии закрытия.

79-й Каннский кинофестиваль откроется 12 мая. Фестивальную программу начнёт фильм «Электрическая Венера» Пьера Сальвадори.