Sony снова поднимал цены на PlayStation 5

В компании объяснили пересмотр цен влиянием глобальной экономической ситуации, колебаниями валют и ростом издержек.

В Южной Корее стандартная версия PS5 с дисководом будет стоить около $693, цифровая — $627, а PS5 Pro — $949. В Сингапуре цены составят примерно $629, $566 и $864 соответственно. В Индонезии стандартная версия достигнет $700, а цифровая — $614.

Подорожание коснётся и портативного устройства PlayStation Portal: в Южной Корее оно будет стоить около $276, в Сингапуре — $257, в Малайзии — $247, в Таиланде — $231, в Индонезии — $319.

Ранее аналогичные повышения цен уже произошли в Северной Америке, Европе, Японии и Бразилии. На старте продаж в США осенью 2020 года базовая версия PlayStation 5 стоила 499 долларов, а версия без дисковода — 399 долларов.

Отмечается, что ранее игровые консоли со временем дешевели, однако теперь ситуация изменилась, и стоимость устройств растёт даже спустя несколько лет после выхода.