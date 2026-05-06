Armani/Casa представила коллекцию мебели, посвящённую наследию Джорджо Армани

В коллекцию вошли восемь предметов интерьера, созданных дизайнером в разные годы и обновлённых с использованием новых цветов и материалов при сохранении оригинальных форм. Среди них — кресло Baloon, консоль Seine, барный шкаф Riesling, кресло Dustin, модель Tokyo, ширма Winchester, лампа Logo и столик Danzica. Каждая позиция показана вместе с её обновлённой версией.

На втором уровне экспозиции представлен игровой стол Borgonuovo, названный в честь миланского адреса Армани. Также показана серия Play из ткани Bretagne и брашированной шерсти, кресла Byron и модульный диван Brando, выполненный из светло-серого дуба с шелковыми подушками.

Как отмечает WWD, это первая коллекция студии после кончины Джорджо Армани.