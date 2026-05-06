Шумный сосед... Жители Техаса хотят засудить SpaceX из-за звуковых ударов при запусках

Иск в окружной суд Южного округа Техаса подали 80 человек. В документе говорится, что за два года испытания сопровождались мощными звуковыми воздействиями, которые повредили их жильё. Речь идёт о 53 домах в населённых пунктах Лагуна-Виста, Порт-Изабел и Саут-Падре-Айленд.

По словам истцов, с апреля 2023 года по октябрь 2025 года компания провела 11 испытаний. В иске действия SpaceX названы грубой небрежностью и нарушением прав собственности.

Отмечается, что испытания ракет, в том числе двухступенчатых аппаратов высотой около 120 метров, сопровождались длительным сильным шумом. При первом запуске Starship в 2023 году стартовая площадка разрушилась настолько, что обломки разлетелись почти на 1,2 километра.

Истцы указывают, что звуковые удары могут повреждать стены, окна и крыши, однако конкретный ущерб по каждому дому не приводится. Они требуют рассмотрения дела судом присяжных и компенсации убытков, судебных расходов и услуг адвокатов.

Ранее Федеральное управление гражданской авиации США разрешило SpaceX увеличить число запусков до 25 в год.

Отдельно Верховный суд Техаса рассматривает вопрос о возможности ограничения доступа к общественному пляжу Бока-Чика на время запусков. Экологи и местные жители считают такие меры нарушением прав на свободный доступ к побережью.

Отметим, что район Старбейз (Starbase), где расположен космодром SpaceX, ранее получил статус города после голосования жителей.