Тимоти Шаламе стал акционером часового бренда Urban Jürgensen
Компания уточнила, что Шаламе вошёл в круг стратегических внешних инвесторов. Он также будет работать креативным советником и участвовать в проектах и инициативах бренда.
Сам актёр назвал своё участие «скорее творческим сотрудничеством, чем традиционным амбассадорством».
По словам Шаламе, его привлекло в Urban Jürgensen «то, насколько ясно фокус компании направлен на сами часы — на ремесло, процесс и стремление сделать все идеально».
История Urban Jürgensen ведёт отсчёт с 1773 года.