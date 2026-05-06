Тимоти Шаламе стал акционером часового бренда Urban Jürgensen

Компания уточнила, что Шаламе вошёл в круг стратегических внешних инвесторов. Он также будет работать креативным советником и участвовать в проектах и инициативах бренда.

Сам актёр назвал своё участие «скорее творческим сотрудничеством, чем традиционным амбассадорством».

По словам Шаламе, его привлекло в Urban Jürgensen «то, насколько ясно фокус компании направлен на сами часы — на ремесло, процесс и стремление сделать все идеально».

История Urban Jürgensen ведёт отсчёт с 1773 года.