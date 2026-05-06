Ремонт смартфонов Samsung обходится на 60% дороже, чем починка iPhone

Согласно данным отчёта, пользователи Samsung с оформленным планом Samsung Care+ платят за ремонт от 100 до 120 долларов. Владельцы iPhone с подпиской AppleCare+ в среднем тратят около 75 долларов.

Разница связана с подходом к формированию цен. У Apple действует фиксированная система тарифов: стоимость основных услуг известна заранее. У Samsung цена зависит от модели устройства, типа и сложности повреждения, поэтому итоговая сумма может значительно варьироваться.

Дополнительным фактором остаются особенности самих устройств. В линейке Samsung есть сложные модели, например складные смартфоны серии Galaxy Z Fold. Их ремонт требует дорогих деталей и специализированного оборудования. У Apple пока нет складных моделей, что сильно влияет на более низкую среднюю стоимость обслуживания.

Авторы исследования отмечают, что приведённые данные являются усреднёнными. Итоговая цена ремонта может отличаться в зависимости от региона, доступности сервисных центров и поставок оригинальных запчастей. Однако общая тенденция сохраняется: чем сложнее устройство, тем дороже его восстановление.