Психолог рассказал, что происходит с человеком после погашения долгов

По его словам, вместе с ощущением свободы и восстановлением контроля может появиться чувство пустоты.

«Ожидаемо приходят чувство свободы, облегчение, ощущение восстановления контроля, однако также возникает пустота. Парадокс в том, что долгое время жизнь была организована вокруг одной задачи — закрыть долги, а без этого давления теряются ориентиры. Когда эта задача исчезает, возникает вопрос: „А что теперь?“. Может проявиться накопленная усталость, которую раньше не было возможности прожить», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что завершение долговой истории — это не финал, а переходный этап. Важно не только стабилизировать финансовое положение, но и пересмотреть отношение к себе, отделить прошлый опыт от самооценки и понять причины возникшей ситуации.

По словам специалиста, также необходимо восстанавливать доверие в отношениях через последовательные действия, постепенно возвращаться к полноценной жизни, интересам и планам, а также выстраивать новые финансовые привычки и границы.

В заключение эксперт отметил: «Это опыт, в котором сходятся обстоятельства, решения и внутренние процессы. Он может быть болезненным и разрушительным, но при осмыслении становится точкой роста. Практика показывает: люди, прошедшие через долговой кризис осознанно, часто становятся более устойчивыми… Потому что выход из долгов — еще не конец истории…»