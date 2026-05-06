Пение птиц вместо прибавки к зарплате?.. Ученые нашли формулу счастья в природе

Разнообразие видов птиц и их пение оказывают на удовлетворенность жизнью человека влияние, сопоставимое с ростом финансовых доходов. К такому выводу пришла группа ученых из Исследовательского института Зенкенберга и Университета Киля, проанализировав данные о 26 000 жителей из 26 европейских стран.

Формула удовлетворенности: птицы вместо денег

Согласно результатам работы, опубликованным в журнале Ecological Economics, люди чувствуют себя значительно счастливее в регионах с богатой орнитофауной. Эффект от присутствия птиц оказался выражен ярче, чем при десятипроцентном увеличении заработка.

Статистический анализ выявил уникальную закономерность: появление в ближайшем окружении четырнадцати дополнительных видов птиц повышает уровень удовлетворенности жизнью так же эффективно, как прибавка к бюджету домохозяйства в размере 124 евро в месяц (при среднем доходе в 1 237 евро).

«Самыми счастливыми европейцами являются те, кто может наблюдать множество различных видов птиц в своей повседневной жизни или живет в естественной среде», — пояснил ведущий автор исследования Джоэль Меторст. Примечательно, что корреляция с уровнем счастья была выявлена именно в отношении птиц, в то время как видовое богатство млекопитающих не показало столь значимых результатов.

Физиология спокойствия: снижение кортизола

Дополнительное исследование, проведенное в 2025 году в ботаническом саду Тюбингенского университета, подтвердило физиологическую пользу контакта с природой. У участников эксперимента, совершавших получасовые прогулки, фиксировалось снижение артериального давления, замедление частоты сердечных сокращений и падение уровня кортизола — гормона стресса. При этом лучшие показатели восстановления наблюдались у тех испытуемых, которым была дана установка активно прислушиваться к птичьему пению.

Почему это работает?

Исследователи выделяют несколько причин, по которым птицы стали главным фактором психологического комфорта:

Сенсорная доступность: Птицы — наиболее заметный элемент живой природы в городах. Их присутствие легко фиксируется слухом даже при плотной застройке, создавая «звуковой ландшафт» безопасности и естественности. Эффект снижения тревожности: Исследование Королевского колледжа Лондона показало, что созерцание птиц и прослушивание их пения оказывает мгновенный эффект, который может длиться до восьми часов после контакта. Это особенно важно для профилактики депрессивных состояний. Индикатор экологии: Птицы служат индикатором состояния окружающей среды. Наличие разнообразных видов обычно указывает на сохранность природных ландшафтов, чистоту воздуха и наличие зеленых зон, что косвенно влияет на самочувствие. Субъективное восприятие: Люди ценят то, что кажется им многообразным. Даже если человек не может точно определить вид птицы, ощущение тесной связи с природой формирует позитивный эмоциональный фон.

Ученые подчеркивают, что сохранение биоразнообразия в городах — это не только экологическая, но и социальная задача. Инвестиции в создание парков и охрану мест обитания птиц могут быть так же эффективны для общественного здравоохранения, как и прямые экономические меры поддержки населения. Ощущение связи с живой природой помогает справляться с повседневным стрессом и является доступным инструментом поддержания ментального здоровья.