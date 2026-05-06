Китайские тайконавты впервые проведут целый год в «Небесном дворце»

Заявление приурочено к годовщине стабильной работы основного модуля «Тяньхэ», выведенного на орбиту в 2021 году с помощью ракеты Long March 5B. Этот модуль стал центральной частью станции: он отвечает за управление, стыковку космических кораблей и создание условий для жизни и научной работы экипажа.

«Тяньхэ» выполняет функции основного узла станции. В нём расположены жилые помещения, зоны медицинского контроля, рабочие пространства и место для физических тренировок. Это позволяет космонавтам жить и работать на орбите длительное время и поддерживать физическую форму, что важно для продолжительных миссий.

Станция «Тяньгун» (в переводе с китайского – «Небесный дворец») находится на низкой околоземной орбите на высоте от 340 до 450 километров и состоит из нескольких модулей.

К концу 2025 года на станции было реализовано 267 научных и прикладных проектов. В их рамках на орбиту отправили девять партий экспериментальных образцов и получили более 450 терабайт научных данных.