Искусственная река в сердце Сахары протянулась на 4000 км

Система перекачивает воду из подземных резервуаров пустыни к северному побережью Ливии через сеть трубопроводов. Проект был анонсирован еще в 1980-х годах. Он направлен на орошение засушливых территорий. Строительство заняло более двадцати лет, а стоимость проекта превысила 25 миллиардов долларов. Часть системы функционирует за счёт гравитации, что позволяет снижать энергозатраты.

В основе системы лежит так называемая ископаемая вода, накопленная под песками на протяжении около 40 тысяч лет. Трубопроводы способны перекачивать до 6,5 миллиона кубических метров воды в сутки.

При этом специалисты отмечают, что ресурс воды является невозобновляемым. По оценкам, при текущих объёмах использования запасы могут сохраняться от 60 до 100 лет, однако и этот срок может сократиться.