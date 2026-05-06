В Китае выпустили робот-рыбу за $5000: альтернатива живой ароване в аквариуме

Арована — крупная пресноводная рыба, обитающая в Амазонии. Она требует сложного ухода: необходим живой корм, чистая вода с заданными параметрами и большой аквариум. Такие рыбы вырастают до 122 см в длину.

Робот Bionic Arowana имеет длину 69 см, высоту 20 см и вес 3,8 кг. Он способен двигаться в воде, имитируя поведение настоящей рыбы, и развивает скорость до 1,9 км/ч. Заряда аккумулятора хватает примерно на 12 часов работы.

Bionic Arowana может плавать по аквариуму в автономном режиме, есть функция дистанционного управления, но она работает лишь на небольшой глубине. Робот же может погружаться на глубину до 20 метров.

Пока продажи за пределами Китая не начались. Окончательная цена ещё не определена, ориентировочно она составит около $5000 за единицу. Производитель отмечает, что стоимость настоящей арованы может достигать сотен тысяч долларов.