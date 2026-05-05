Science Advances: Почти половина зданий Нью-Йорка находится в зоне риска затопления

Согласно исследованию, Нью-Йорк и Новый Орлеан признаны наиболее подверженными этой угрозе; в частности, в Нью-Йорке под угрозой получения крупного ущерба оказались 47% городских зданий и около 4,4 млн жителей.

​Помимо этих мегаполисов, в зоне опасности находятся Хьюстон, Майами, Норфолк, Чарльстон, Джексонвилл и Мобил. Статистика по Новому Орлеану оказалась еще более критической: от природного явления могут пострадать 98% населения (почти 375 тысяч человек) и 99% городской инфраструктуры.

​Повышенная угроза для данных населенных пунктов объясняется совокупностью факторов: низкой высотой над уровнем моря, высокой плотностью населения, неэффективной дренажной системой, особенностями застройки, объемом осадков и близостью к воде.

По итогам работы учёные призвали власти уже сейчас принимать меры для снижения рисков, включая строительство шлюзов, дамб и насыпей.