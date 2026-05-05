Lexus покажет новый трехрядный кроссовер на базе Toyota Highlander

По предварительной информации, модель получит индекс TZ. Габаритная длина автомобиля превысит пять метров, а салон будет иметь три ряда сидений, которые в топовых версиях могут быть сконфигурированы как шесть раздельных посадочных мест. В 2023 году компания уже зарегистрировала товарные знаки TZ 450e и TZ 550e, что прямо указывает на использование полностью электрических силовых установок.

Технические характеристики новинки, вероятно, будут перекликаться с параметрами нового Highlander: ожидаются версии с передним приводом (221 л.с.) и полноприводные двухмоторные модификации мощностью 338 л.с. Запас хода электромобилей на этой платформе варьируется от 435 до 515 километров.

Несмотря на общую платформу с Toyota и Subaru (модель Getaway), Lexus TZ получит индивидуальное оформление экстерьера в фирменном стиле марки. Ранее прототипы модели уже были засняты фотошпионами во время дорожных испытаний.