Google вслед за OpenAI планирует добавить рекламу в приложение Gemini

По его словам, компания изучает интеграцию рекламных форматов в ИИ-режим поисковой системы и допускает перенос этой модели в отдельное приложение Gemini. При этом в Google заявляют, что не торопятся с внедрением и считают, что реклама может стать «полезной коммерческой информацией» при корректной реализации.

Сейчас рекламные элементы уже используются в AI Overviews и тестируются в ИИ-режиме Google Search, однако в автономной версии Gemini, включая бесплатную, реклама отсутствует.

Ранее OpenAI внедрила рекламные интеграции в ChatGPT для части пользователей, обозначая их как спонсируемый контент. На фоне этого Anthropic, напротив, обещала никогда не добавлять добавлять рекламу в Claude. Во время последнего Супербоула компания даже высмеяла OpenAI за рекламу в их чат-боте.

По оценке PCWorld, расширение рекламных моделей в чат-ботах становится вероятным трендом на фоне перехода рынка к новым форматам монетизации и роста стоимости ИИ-продуктов.