18 мая произойдет редкое сближение Луны и Венеры

По данным NASA, это явление лучше всего наблюдать сразу после захода Солнца, глядя на западный горизонт. Венера будет хорошо видна невооружённым глазом благодаря своей яркости, а рядом появится молодой лунный серп.

Хотя небесные тела будут казаться близкими, на самом деле их разделяют миллионы километров. Такой эффект возникает из-за их расположения относительно Земли.

Оба объекта будут находиться в созвездии Тельца и останутся видимыми без специальной техники, хотя бинокль позволит рассмотреть их лучше.

Дополнительно на небе можно будет увидеть Юпитер — он расположится выше Венеры, создавая композицию из трёх объектов. На следующий вечер, 19 мая, Луна поднимется выше и окажется почти между Венерой и Юпитером, что даст возможность наблюдать похожую картину снова.