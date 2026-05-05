Объявлены победители конкурса «Фотограф природы года GDT 2026»

Главный приз и победу в категории «Животные» получил снимок альпийского зайца, сделанный 20-летним фотографом Лука Лоренцом. Фотография сделана с использованием длинной выдержки в сочетании с намеренным движением камеры, благодаря чему животное словно растворяется в ландшафте.

Снимок абсолютного победителя: «Белое на белом» / © Luca Lorenz

Альпийские зайцы приспособлены к жизни в горах и меняют окраску в зависимости от сезона: летом они приобретают бурый цвет, а зимой — белый. Однако изменение климата нарушает этот процесс. Возникает так называемое «цветовое несоответствие»: животные становятся заметными для хищников, если снег выпадает позже или раньше привычного времени.

Победители и финалисты конкурса:

Победитель в категории «Другие животные»: «Тренировка» / © Jens Cullmann

Победитель в категории «Птицы»: озерная чайка / © Radomir Jakubowald

Финалист в категории «Животные»: слоны / © Preeti John

Победитель в категории «Растения и грибы»: «Зеленые линии» / © Tobias Richter

Победитель в категории «Пейзажи»: «Замерзший лес» / © Eike Christian Wolff

Победитель в категории «Студия природы»: «Фрагменты света» / © Beate Oswald

Финалист в категории «Студия природы»: «Лавовый дракон» / © Jeroen Van Nieuwenhove

Приз жюри: «Линии жизни» / © Roy Müller

Финалист в категории «Животные»: «На фоне слона» / © Jan Piecha