Население Китая за десять лет сократится на 60 млн человек – прогноз аналитиков

По словам заместителя директора группы по китайским рынкам Аллена Фэна, спад уже заметен в наиболее развитых провинциях страны и будет сказываться на уровне потребления и производительности труда. В стране с населением 1,41 млрд человек такие масштабные демографические изменения могут повлиять на экономику, систему социального обеспечения и рынок труда.

Как отмечается, особенно заметны последствия в прибрежных регионах, которые на протяжении десятилетий обеспечивали экономический рост Китая. Сокращение числа семей и старение населения увеличивают нагрузку на социальные службы. В прошлом году субсидии фондам соцобеспечения достигли 2,9 трлн юаней (около $425 млрд), что составляет 10,1% всех бюджетных расходов. По оценке аналитиков, эти затраты будут расти.

Одной из ключевых причин демографического спада остается снижение рождаемости. В 2025 году в Китае родилось 7,92 млн детей — это минимальный показатель и на 17% меньше, чем годом ранее. Население страны сокращается уже четвертый год подряд. Аналитики связывают эту тенденцию с ростом стоимости жизни и изменением социальных установок.