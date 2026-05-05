Население Китая за десять лет сократится на 60 млн человек – прогноз аналитиков
Сокращение населения Китая в ближайшие десять лет может составить около 60 млн человек, что сопоставимо с численностью населения Франции. Об этом пишет South China Morning Post со ссылкой на данные исследовательской компании Rhodium Group.

По словам заместителя директора группы по китайским рынкам Аллена Фэна, спад уже заметен в наиболее развитых провинциях страны и будет сказываться на уровне потребления и производительности труда. В стране с населением 1,41 млрд человек такие масштабные демографические изменения могут повлиять на экономику, систему социального обеспечения и рынок труда.

Как отмечается, особенно заметны последствия в прибрежных регионах, которые на протяжении десятилетий обеспечивали экономический рост Китая. Сокращение числа семей и старение населения увеличивают нагрузку на социальные службы. В прошлом году субсидии фондам соцобеспечения достигли 2,9 трлн юаней (около $425 млрд), что составляет 10,1% всех бюджетных расходов. По оценке аналитиков, эти затраты будут расти.

Одной из ключевых причин демографического спада остается снижение рождаемости. В 2025 году в Китае родилось 7,92 млн детей — это минимальный показатель и на 17% меньше, чем годом ранее. Население страны сокращается уже четвертый год подряд. Аналитики связывают эту тенденцию с ростом стоимости жизни и изменением социальных установок.