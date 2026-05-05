В Грузии нашли следы 8000-летней пшеницы времен Шулавери-Шомутепе

Исследование основано на археологических раскопках Национального музея Грузии на поселениях Гадачрили-Гора и Шулаверис-Гора. В древнем саманном кирпиче они наткнулись на отпечатки колосьев и растительные остатки, свидетельствующие о раннем земледелии.

Учёные пришли к выводу, что хлебная пшеница возникла в Южном Кавказе в результате естественной гибридизации окультуренной пшеницы с диким злаком Aegilops tauschii. Памятники относятся к культурной традиции Шулавери–Шомутепе, существовавшей около 8000–7300 лет назад.

«Здесь мы имеем следы хлебной пшеницы возрастом 8 тысяч лет, а несколько лет назад здесь же мы обнаружили свидетельства виноделия такого же возраста. Поэтому мы можем с уверенностью сказать, что именно в Грузии найдены следы хлебной пшеницы и виноделия, которым 8 тысяч лет», — отметил директор Национального музея Грузии Давид Лордкипанидзе.

По словам палеоэтноботаника Наны Русишвили, данные подтверждают, что Грузия является одним из центров одомашнивания пшеницы.

«Это даёт нам возможность доказать, что на территории Грузии возникла хлебная пшеница, а значит, Грузия является одним из центров её одомашнивания», — сказала она.

«Появление этой хлебной пшеницы является результатом изобретательности местного населения Южного Кавказа», — заявила археолог Национального музея естественной истории Смитсоновского института Мелинда Зедер.