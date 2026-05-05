В Голливуде снимут боевик по игре Battlefield

По данным источников, к проекту присоединился режиссёр и сценарист Кристофер Маккуорри, известный по фильмам серии «Миссия невыполнима». Он будет отвечать за постановку, сценарий и продюсирование. Среди продюсеров также значится актёр Майкл Б. Джордан, который может исполнить одну из ролей.

Создатели проекта уже представили его потенциальным партнёрам. Приоритетом остаётся выпуск фильма в кинотеатрах, что может повлиять на участие стриминговых платформ. Ожидается, что за права на экранизацию развернётся серьёзная конкуренция из-за высокой стоимости проекта и популярности франшизы.

Серия Battlefield выходит с 2002 года, начиная с игры Battlefield 1942, и за это время стала одной из крупнейших военных игровых франшиз. Последняя часть — Battlefield 6, выпущенная в 2025 году, стала самой успешной в истории серии и обошла по продажам Call of Duty.