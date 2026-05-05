Бесплатный концерт Шакиры в Рио-де-Жанейро собрал 2 миллиона зрителей

Это выступление стало самым масштабным в творческой биографии певицы.

Несмотря на то, что начало программы было задержано более чем на час, шоу началось с эффектного приветствия: дроны в небе над пляжем высветили надпись на португальском языке «Я люблю тебя, Бразилия». Публика взорвалась аплодисментами.

В ходе выступления Шакира обратилась к аудитории с личными воспоминаниями.

«Я приехала сюда в 18 лет, мечтая спеть для вас. А теперь посмотрите на это. Жизнь – это магия», – сказала певица.

Двухчасовой сет-лист включил в себя главные мировые хиты исполнительницы, такие как «Hips Don’t Lie», «La Tortura», «La Bicicleta», «She Wolf» и «Waka», а также совместную сессию с Bizarrap. На сцене к Шакире присоединились специальные гости: Анитта (для исполнения песни «Choka»), Каэтану Велозу и Ивети Сангалу. Вечер был также посвящен теме женской стойкости и мудрости, приобретаемой с жизненным опытом.

В ходе мероприятия артистка почтила память местного рабочего Габриэля де Жезуса Фирмину, погибшего за несколько дней до события во время монтажа конструкций. Шакира выразила глубокие соболезнования семье и коллегам погибшего.