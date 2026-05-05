Антонелли выиграл третий подряд этап Гран-при «Формулы-1» и возглавил чемпионат

Второе место занял пилот McLaren Ландо Норрис, уступивший победителю 3,264 секунды. Третьим финишировал его напарник Оскар Пиастри с отставанием 27,092 секунды.

После четырех этапов сезона Антонелли лидирует в общем зачёте пилотов. Ранее 19-летний итальянец выиграл Гран-при Китая и Японии. Он первый итальянский гонщик с 1953 года, которому удалось одержать несколько побед подряд.

Тем временем, стало известно, что в будущем «Формула-1» может вернуться к двигателям V8. По словам главы Международной автомобильной федерации (FIA) Мохаммеда бен Сулайема, это может произойти не позднее 2031 года.

«Это неизбежно. В конце концов, это вопрос времени», — заявил он.

С 2026 года по действующим правилам используются 1,6-литровые турбогибридные двигатели V6, где мощность распределяется между бензиновым мотором и электродвигателем. Однако многие гонщики начали жаловаться на сложность управления энерговосстановлением.

По словам бен Сулайема, двигатели V8 проще по конструкции, легче и обеспечивают более громкий звук. «Вы получаете звук, меньшую сложность, легкий вес», — сказал он, уточнив, что новая версия двигателей сохранит минимальный уровень электрификации.

Для перехода на V8 к 2030 году необходимо согласие четырех из шести производителей. В противном случае федерация сможет изменить регламент самостоятельно в 2031 году.

Двигатели V8 уже использовались в «Формуле-1» с 2006 по 2013 год, после чего их заменили на более тихие гибридные V6.