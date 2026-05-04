Экспериментальная вакцина от меланомы показала первые результаты у пациента

Первые изменения в анализах зафиксированы у пациента с меланомой после применения российской вакцины «Неоонковак». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на научного руководителя НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

1 апреля вакцину впервые ввели 60-летнему жителю Курской области.

«У пациента была взята кровь на все стандартные анализы, в том числе на продукцию цитокинов. Первые небольшие сдвиги в плане продукции нужных цитокинов у него, соответственно, наблюдаются», — сказал Гинцбург.

Он отметил, что пациенту предстоит около десяти введений препарата, поэтому основные результаты ожидаются позже. Сейчас мужчина находится дома под наблюдением регионального онкодиспансера. Следующее введение вакцины планируется между майскими праздниками.

В апреле онковакцины и CAR-T-иммунотерапию включили в систему обязательного медицинского страхования в России. Разрешение на клиническое применение мРНК-вакцины «Неоонковак» было выдано в ноябре 2025 года. Препарат предназначен для лечения взрослых пациентов с неоперабельной или метастатической меланомой кожи.