Творческое наследие Вели Мухадова обсудили на научной конференции в консерватории

В Ашхабаде состоялась научно-практическая конференция, посвящённая жизни и творчеству туркменского композитора Вели Мухадова.

Мероприятие прошло в Специальной музыкальной школе-интернате при Туркменской национальной консерватории имени Маи Кулиевой. В нём приняли участие деятели культуры, преподаватели и студенты.

В выступлениях отмечалась роль маэстро в развитии туркменского музыкального искусства. Подчёркнуто значение его произведений, сочетающих национальные мотивы и классические формы. В частности, особое место в творчестве Вели Мухадова занимает жанр оперы. Такие произведения, как «Zöhre we Tahyr» (Зухра и Тахир) и «Ganly saka» (Кровавый водораздел) послужили фундаментом для формирования национальной школы туркменского оперного искусства.

«Вели Мухадов является композитором мирового масштаба, внёсшим огромный вклад в развитие музыкального искусства не только туркменского народа, но и всего тюркского мира», – отметил генеральный секретарь Международной организации тюркской культуры Султан Раев.

Участники подчеркнули важность популяризации культурного наследия и укрепления связей между тюркскими народами.

Также отмечены достижения композитора в годы обучения в Московской государственной консерватории. Будучи студентом 4-го курса, он написал легендарную «Турк­менскую сюиту», за которую был удостоен Государственной премии СССР. Его дипломная работа на 5-м курсе – симфоническая поэма «Моя Родина» – также отмечена высокой государственной наградой. Тот факт, что студент консерватории два года подряд был удостоен Госпремии, стал единственным подобным событием за всю историю этого престижного учебного заведения Москвы.

В рамках мероприятия прозвучали музыкальные произведения, прошли мастер-классы для студентов.